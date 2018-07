Toblach (SID) - Die Langläuferin Katrin Zeller (Oberstdorf) hat nach einem couragierten Auftritt auf der siebten Etappe der Tour de Ski weiter die Top 10 der Gesamtwertung vor Augen. Die 28-Jährige verbesserte sich in der Verfolgung über 15 Kilometer von Cortina d'Ampezzo nach Toblach beim Erfolg von Marit Björgen (Norwegen) auf den neunten Platz.

Dreifach-Olympiasiegerin Björgen löste Titelverteidigerin Justyna Kowalczyk (Polen) durch ihren vierten Sieg in Serie an der Spitze der Gesamtwertung ab. Stefanie Böhler (Ibach) belegte Rang elf.

Bei den Männern wahrten Jens Filbrich (Frankenhain) als Zwölfter und Tobias Angerer (Vachendorf) auf Rang 13 ihre Chancen auf eine vordere Platzierung. Durch seinen Sieg nach 35 Kilometern festigte Titelverteidiger Dario Cologna (Schweiz) seine Führung in der Gesamtwertung. Die Etappenplatzierungen sind gleichbedeutend mit den Rängen im Gesamtklassement.

Nach einem Ruhetag treten die Frauen am Samstag in Val di Fiemme auf der vorletzten Etappe zu einem Klassikrennen über zehn Kilometer und die Frauen über 20 Kilometer an.