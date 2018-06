Washington (dpa) - Die Arbeitslosenquote in den USA ist überraschend deutlich gesunken. Die Rate ging im Dezember auf 8,5 Prozent zurück - seit Februar 2009 lag sie nicht mehr so niedrig. Noch im November betrug die revidierte Quote 8,7. Das teilte das US-Arbeitsministerium in Washington mit. Im Dezember wurden 200 000 neue Jobs geschaffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.