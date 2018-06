Washington (dpa) - Der amerikanische Jobmarkt ist deutlich in Bewegung gekommen: Die Arbeitslosenquote ging im Dezember überraschend deutlich auf 8,5 Prozent zurück. Das ist der niedrigste Stand seit fast drei Jahren. Noch im November betrug die revidierte Quote 8,7, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte.

Als echter Lichtblick gilt vor allem, dass im Dezember rund 200 000 neue Stellen geschaffen wurden - etwa doppelt so viel wie im Vormonat. Die meisten neuen Stellen seien in der verarbeitenden Industrie, im Einzelhandel sowie in den Bereichen Verkehr und Gesundheit hinzugekommen.

Die neuen Zahlen sind nicht zuletzt eine gute Nachricht für Präsident Barack Obama: Die Lage auf dem Jobmarkt gilt schon heute als Hauptthema im bevorstehenden Präsidentschaftswahlkampf.

«Es sieht wirklich so aus als dass die Wirtschaft beginnt, an Tempo zuzulegen, während sich der Jobmarkt festigt», sagte ein Finanzexperte der Wirtschaftsagentur Bloomberg. Das Ministerium betont, dass sich die Lage auf dem Jobmarkt bereits seit dem Sommer langsam verbessert habe. Seit August sei die Arbeitslosenquote immerhin um 0,6 Prozentpunkte gesunken. Allerdings gelten 8,5 Prozent in den USA nach wie vor als extrem hoch.

Am weitaus schlechtesten sieht die Lage für Jugendliche aus, von ihnen sind 23,1 Prozent ohne Stelle. Unter Afro-Amerikanern sind es 15,8 Prozent, unter Hispanics 11 Prozent.

Allerdings sehen Experten weiterhin Gefahren am Horizont. Nicht zuletzt die schwere Schuldenkrise in Europa sowie die Finanzkrise in den uSA brächten Unwägbarkeiten mit sich. Diese könnten Unternehmen veranlassen, nicht wie geplant neue Kräfte anzustellen.

Arbeitsmarktbericht