Oberhof (dpa) - Magdalena Neuner kann es noch. Zehn Schuss, zehn Treffer und eine überragende Laufleistung haben der Rekordweltmeisterin beim Biathlon-Volksfest in Oberhof den 27. Weltcup-Sieg beschert.

Zwei Tage nach ihrem Staffel-Blackout mit den so bitteren Fehlschüssen war die Doppel-Olympiasiegerin am Freitag im Sprint wieder ganz die Alte. Die 24-Jährige holte sich vor 18 000 begeisterten Zuschauern am Rennsteig in beinahe schon unglaublicher Art und Weise einen überlegenen Sieg. Nach 7,5-Kilometern hatte sie 37,3 Sekunden Vorsprung auf die Weißrussin Daria Domratschewa und 43,4 Sekunden auf Olga Saizewa aus Russland.

«Ich bin überglücklich, dass das so aufgegangen ist und ich unter die Staffel einen Haken machen kann. Ich habe gestern und heute noch einmal viel telefoniert und mental gearbeitet. Das hat sich ausgezahlt», sagte Neuner und strahlte im Flutlicht. «Ich habe einfach das Staffelrennen gelöscht in meinem Kopf», meinte sie. Mit ihrem insgesamt 13. Sprinterfolg baute die Doppel-Olympiasiegerin ihre Führung im Gesamtweltcup weiter aus.

Als Fünfte lieferte auch die siebenmalige Weltmeisterin Andrea Henkel eine tolle Leistung ab. «Mit dem Platz bin ich sehr zufrieden, mit dem Rennen nicht. Meine Beine waren etwas schwer», sagte die Thüringerin, die eine Strafrunde absolvieren musste. Die anderen Deutschen hatten mit den vorderen Plätze nichts zu tun. Tina Bachmann (4 Fehler) wurde 32., Miriam Gössner (4) 37., Sabrina Buchholz (3) kam auf Rang 41 zwei Plätze vor Franziska Hildebrand (3).

Mit der «Nummer 8» ins Rennen gegangen, räumte Rekordweltmeisterin Neuner liegend gleich die ersten fünf Scheiben ab. Auch im Stehendanschlag, in dem sie in der Staffel gleich siebenmal nicht getroffen hatte, fielen die fünf Scheiben wie reife Früchte. Chef-Bundestrainer Uwe Müssiggang und Damen-Coach Gerald Hönig ballten am Schießstand erleichtert die Faust. «Beim Stehendschießen habe ich überhaupt nichts gedacht. Nur dass die Scheiben so groß sind und man eigentlich nicht vorbeischießen kann. Läuferisch war es so, wie ich mir das vorstelle», sagte Neuner.

Einmal mehr hat Deutschlands Sportlerin des Jahres gezeigt, dass sie mit Druck umgehen kann. Die zehn Treffer von Oberhof waren Befreiungsschüsse für die Topathletin, die nach dem Winter ihre Sportkarriere beenden wird. Neuner scheint gerüstet für die Heim-WM im März in Ruhpolding, wo sie bei sechs Starts sechs Medaillen gewinnen will.

Um auch nach dem angekündigten Rücktritt von Neuner weiter eine konkurrenzfähige Biathlon-Mannschaft zu haben, will Thomas Pfüller, der Sportdirektor des Deutschen Skiverbandes (DSV), bei den Langläuferinnen aussichtsreiche Talente sichten. «Ja, diese Überlegungen gibt es. Wir sind bei den Frauen im Biathlon nicht mehr die Macht der Vergangenheit. Um bis 2014 die Lücke zu schließen, müssen wir neue Wege gehen», sagte der Sportdirektor des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) am Freitag am Rande des Weltcups in Oberhof.

Paradebeispiel für einen gelungenen Wechsel vom Langlauf zum Biathlon ist Kati Wilhelm. Sie schulterte das Gewehr und umgehend kam der Erfolg. Dreimal Olympia-Gold, fünfmal Weltmeisterin und 21 Weltcup-Einzelsiege standen am Ende ihrer Karriere zu Buche.

Nach dem verpassten Podestplatz mit der Staffel wollen die deutschen Biathleten ihre Chance nun im Sprint suchen. Am Samstag hoffen Arnd Peiffer, Andreas Birnbacher, Simon Schempp, Florian Graf, Daniel Böhm und Michael Rösch auf bessere Windbedingungen als in der Staffel.