Altenberg (dpa) - Mit dem hauchdünnen Vorsprung von 2/100 Sekunden holte sich Bobpilotin Martini auf ihrer Hausbahn den EM-Titel. Tags zuvor hatte es einen schrecklichen Trainingssturz auf der anspruchsvollen Piste in Altenberg gegeben. Die Kanadier sind aber außer Lebensgefahr.

In einem Wimpernschlagfinale hat sich Bob-Weltmeisterin Cathleen Martini in Altenberg ihren vierten Europameistertitel geholt und zugleich den zweiten Weltcupsieg in diesem Winter gefeiert. Nach zwei Durchgängen setzte sich die Lokalmatadorin aus Oberbärenburg am Freitag mit Anschieberin Janine Tischer hauchdünn mit nur 2/100 Sekunden Vorsprung vor Teamkollegin Sandra Kiriasis (Winterberg) mit Petra Lammert an der Bremse durch. Auf Rang drei landete das Schweizer Duo Fabienne Meyer/Hanne Schenk. Die weiterhin im Weltcup führende Anja Schneiderheinze aus Winterberg wurde mit Christin Senkel Vierte.

«Es hat sich verdammt schnell angefühlt, aber geil», sagte Martini, die auf der 1413 Meter langen Eispiste mit 17 Kurven die bessere Endgeschwindigkeit hatte. «Das war ein Einstand nach Maß, so kann es bei den Männern weitergehen», bilanzierte Cheftrainer Christoph Langen nach dem Auftakt.

Die kanadische Olympiasiegerin Kaillie Humphries, vor zwei Jahren noch siegreich auf dieser Bahn, hatte nach dem schweren Sturz ihres Teamkollegen Chris Spring ihren Start kurzfristig abgesagt. Bei seiner ersten Fahrt im großen Schlitten in Altenberg verunglückte der kanadische Viererbobpilot am Vortag schwer und bohrte sich mit rund 90 Stundenkilometern mit seinem insgesamt 630 Kilogramm schweren Bob in die Holzverkleidung der Bahn. Wegen der hohen Geschwindigkeit am Ende der Fahrt konnte er den Aufprall nicht mehr verhindern.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa erlitt Pilot Spring bei dem Sturz unter anderem eine Oberschenkelfraktur, nachdem sich ein Holzteil in seinen Körper gebohrt hatte. Drei der vier Insassen mussten nach dem Unfall in der Zielkurve mit zwei Hubschraubern in umliegende Krankenhäuser von Dresden, Pirna und Friedrichstadt gebracht werden.

Der Weltverband FIBT gab inzwischen Entwarnung. Die vier Crewmitglieder sind bei Bewusstsein und nicht in Lebensgefahr. «Ich werde versuchen, sie im Krankenhaus zu besuchen. Die Gesundheit unserer Sportler hat oberste Priorität», sagte FIBT-Präsident Ivo Ferriani am Freitag bei einer Pressekonferenz in Altenberg.

«Wir haben die TV-Bilder mit Hilfe eines ehemaligen Weltklasseathleten analysiert und nach Prüfung der Faktenlage gehen wir von einem klaren Fahrfehler aus. Das ist Rennsport und solche Unfälle kann man nie ausschließen. Eine absolute Sicherheit im Bobsport gibt es nicht», sagte Rainer M. Jacobus, Vizepräsident des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland. Wie aus Athletenkreisen bekanntwurde, konnte einer der drei Verletzten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.

Im ersten Skeleton-Rennen des neuen Jahres verteidigte der Lette Martins Dukurs seinen Europameistertitel. Der Weltmeister und Olympia-Zweite gewann zudem seinen vierten Weltcup nacheinander in diesem Winter. Der Weltcup-Gesamtführende hatte nach zwei Läufen 1,07 Sekunden Vorsprung auf seinen Bruder Tomass.

Dritter wurde der Oberhofer Junioren-Weltmeister Alexander Kröckel, der seine erste EM-Medaille gewann. «Ein Wahnsinnsgefühl, vor so vielen Leuten eine Medaille zu gewinnen, Nach dem Training konnte ich damit nicht rechnen», sagte Kröckel. Auf Rang vier landete Frank Rommel aus Zella-Mehlis vor Alexander Gassner aus Winterberg, der seine beste Platzierung im Weltcup erreichte.