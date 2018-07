Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht hat der Dax am Freitag im Minus geschlossen. Die Freude der Anleger über eine stärker als erwartet gestiegene Beschäftigtenzahl im Dezember war schnell verpufft.

So verlor das Kursbarometer 0,62 Prozent auf 6057,92 Punkte. Unmittelbar nach Veröffentlichung der Daten war der Dax noch bis auf 6152 Punkte geklettert. Auf Wochensicht bedeutete dies aber ein Plus von 2,71 Prozent. Der MDax stieg am letzten Handelstag der Woche noch um 0,49 Prozent auf 9215,68 Punkte, während der TecDax um 0,83 Prozent auf 713,05 Punkte zulegte.

Experten machten für den Schwenk des Dax in die Verlustzone verschiedene Gründe aus. So sagte Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Reserach: «Die guten Daten schürten unter den Anlegern Befürchtungen, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik schneller als gedacht verschärfen könnte». Zudem, meinten Börsianer, seien die zunächst positiv aufgenommen Arbeitsmarktzahlen im Handelsverlauf zunehmend kritischer hinterfragt worden. So sei ein Teil des überraschend hohen Beschäftigungsanstieges auf saisonale Effekte zurückzuführen, die im Januar wegfallen dürften. Ferner hatten an der Wall Street enttäuschende Unternehmensaussagen etwa des Aluminiumherstellers Alcoa auf die Stimmung gedrückt.