Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die öffentlichen Erklärungen von Bundespräsident Christian Wulff in seinem Fernsehinterview begrüßt. Dies sei ein wichtiger Schritt, Vertrauen der Bürger wiederherzustellen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin.

Er bekräftigte, die Kanzlerin habe «große Wertschätzung» für Christian Wulff als Mensch und als Bundespräsident. Die Frage, ob ein umstrittener Anruf Wulffs auf der Mobilbox von «Bild»-Chefredakteur Kai Diekmann veröffentlicht werden solle, sei eine Sache zwischen diesen beiden. Die Mitteilung Wulffs, dies nicht zu tun, sei zu respektieren. Merkel kommentiere es nicht.