Berlin (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff hat in seinem Mobilbox-Anruf beim «Bild»-Chefredakteur angekündigt, im Konflikt mit dem Blatt selbst an die Öffentlichkeit gehen zu wollen. Das schreibt «stern.de». Er werde zwei Tage nach dem Anruf in Berlin zusammen mit seiner Frau Bettina eine Pressekonferenz geben. Dabei werde es um die Methoden der «Bild»-Zeitung gehen. Tatsächlich hat es eine solche Pressekonferenz nie gegeben. «stern.de»-Chefredakteur Frank Thomsen ließ auf dpa-Anfrage offen, aus welchen Quellen die wiedergebenen Äußerungen Wulffs stammen.

