Bangkok (dpa) - Gut ein Jahr nach den Wahlen in der einstigen Militärdiktatur Birma eröffnet die Europäische Union ein Verbindungsbüro in der Hafenstadt Rangun. «Es wird zunächst keine volle Botschaft sein», sagte EU-Sprecher Seth van Doorn am Freitag in Bangkok.

«Wir wollen uns damit stärker in Birma engagieren», so van Doorn. Diplomaten haben bislang von Bangkok aus die Birma-Aktivitäten der EU gesteuert. Unter anderem unterstützt sie birmanische Flüchtlinge entlang der thailändischen Grenze.

Birma stand bis Frühjahr 2011 gut 48 Jahre unter der Knute des Militärs. Dann trat eine Regierung an, die sich aus Ex-Generälen und Vertretern der vom Militär gegründeten Partei USDP zusammensetzt. Die USDP hatte die ersten Wahlen seit 20 Jahren im November 2010 haushoch gewonnen. Die Junta reservierte dem Militär per Verfassung zuvor ein Viertel aller Sitze und Schlüsselpositionen in der Regierung.

Auch, wenn das Regime den demokratischen Vorstellungen der westlichen Welt nicht entspricht, haben zahlreiche Regierungen die Reformschritte unter Präsident und Ex-General Sein Thein begrüßt. Unter anderem wurden einige hundert politische Gefangene entlassen. Anfang Dezember reiste US-Außenministerin Hillary Clinton nach Birma, diese Woche war es der Außenminister der einstigen Kolonialmacht Großbritannien, William Hague.

Er betonte bei seinem Gespräch mit Sein Thein am Donnerstag nach eigenen Angaben die Erwartung, dass alle noch verbliebenen politischen Gefangenen freigelassen werden. Die Gefangenenhilfsorganisation AAPP geht von 1572 Fällen aus. Die Regierung beteuert, dass alle Häftlinge gewöhnliche Kriminelle sind. Hague wollte am Freitag zu politischen Gesprächen mit Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi zusammentreffen.

