Budapest (dpa) - Im von der Staatspleite bedrohten Ungarn sind die politischen Spitzen am Freitagmorgen in Budapest zu einem Krisentreffen zusammengekommen. Regierungschef Viktor Orban beriet sich in seinem Arbeitszimmer mit einigen Ministern und Notenbank-Chef Andras Simor.

Über die Tagesordnung der Unterredung verlautete zunächst nichts, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur MTI. Der rechts-nationalistische Orban hatte seinen Konfrontationskurs zur Europäischen Union (EU) und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) immer weiter verschärft, gleichzeitig ist das Land wegen der angespannten Finanzlage auf internationale Hilfen angewiesen.

Außer Simor fanden sich auch Wirtschaftsminister György Matolcsy, der für die Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zuständige ressortfreie Minister Tamas Fellegi und Kanzleramtsleiter Mihaly Varga bei Orban ein. Anschließend wurde eine Pressekonferenz erwartet.

Beobachter gehen davon aus, dass der Krisenstab die Lage des vom Staatsbankrott bedrohten Landes erörtert. Fellegi reist am kommenden Mittwoch zu inoffiziellen Gesprächen mit dem IWF nach Washington. Ungarn bräuchte dringend einen Notkredit zur Refinanzierung seiner Staatsschuld. Wegen der aggressiven Wirtschaftspolitik Orbans und Matolcsys - unter anderen wurde jüngst die Unabhängigkeit der Notenbank eingeschränkt - wollen IWF und EU vorerst nicht mit Ungarn über einen Kredit verhandeln. Fellegi hatte allerdings am Donnerstag erstmals Zugeständnisse in Aussicht gestellt.