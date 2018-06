Wiesbaden (dpa) - Eltern in Westdeutschland entscheiden sich im Durchschnitt nach wie vor schneller für ein weiteres Kind als in den neuen Ländern.

Insgesamt lag der Altersunterschied zwischen einem neugeborenen zweiten Kind und dem Erstgeborenen in Deutschland im Jahr 2010 bei vier Jahren, ein drittes Kind folgte weitere fünf Jahre später, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mit. Bei 680 000 Geburten (2010) hatten 45 Prozent der Kinder bereits ein älteres Geschwisterchen.

Im Westen wurden 48 Prozent der zweiten und 37 Prozent der dritten Kinder mit einem Abstand von weniger als drei Jahren zum älteren Geschwisterchen geboren, im Osten lag dieser Anteil dagegen bei 29 und 31 Prozent. Allerdings passen sich die Zahlen laut Statistik immer mehr an, Frauen in Ostdeutschland nehmen sich also nicht mehr so viel Zeit bis zu einer weiteren Geburt. «Dennoch bleibt das Problem: Frauen in Deutschland bekommen ihr erstes Kind immer später - und werden deshalb bei der Familienplanung immer älter», sagte eine Mitarbeiterin des Bundesamtes.

Nach der Wiedervereinigung hätten viele Mütter in den neuen Ländern mit der Geburt eines zweiten oder dritten Kindes noch auf «bessere Zeiten» gewartet. «Bei der zweiten Geburt im Jahr 2000 war deshalb der Abstand zum ersten Kind mit durchschnittlich sechseinhalb Jahren fast drei Jahre größer als im früheren Bundesgebiet.» Diesen älteren Müttern folgten jüngere Jahrgänge, deren Geburtenabstände sich denen der westdeutschen Mütter annäherten.

