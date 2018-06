Pittsburgh (Pennsylvania/USA) (SID) - Kirby Wilson, Running-Back-Coach der Pittsburgh Steelers aus der amerikanischen Football-Profiliga NFL, hat sich bei einem Küchenbrand in seinem Haus Verbrennungen an Armen und Beinen zugezogen. Das gab die NFL am Freitag bekannt. Der 50-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

"Wir wissen, dass ihm die beste medizinische Versorgung im Land zuteil werden wird. Der gesamte Klub betet für ihn und wird während dieser schwierigen Zeit an seiner Seite sein", erklärte Steelers-Präsident Art Rooney II auf der Homepage des Teams.

Die Pittsburgh Steelers treten am Sonntag im Wild-Card-Spiel der Play-offs bei den Denver Broncos an.