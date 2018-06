Hamburg (dpa) - Bei einem Hallenfußballturnier in Hamburg haben sich am Abend mehrere Fans geprügelt. Nach Angaben der Polizei wurden bei der Auseinandersetzung mindestens zehn Menschen verletzt. Warum die Anhänger des 1. FC St. Pauli und des VfB Lübeck an einander geraten sind, war zunächst unklar. Die Polizei war mit zwei Hundertschaften im Einsatz, um die gewaltbereiten Fans zu trennen und Schlimmeres zu verhindern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.