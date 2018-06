Belek (SID) - Der 1. FC Nürnberg muss eine Verpflichtung von Abwehrspieler Omar Gonzalez zunächst abschreiben. Der Amerikaner, den der Club vorerst bis Mitte Februar von US-Meister Los Angeles Galaxy ausgeliehen hatte, erlitt am Donnerstag bei seiner ersten Trainingseinheit im Trainingslager im türkischen Belek einen Kreuzbandriss im linken Knie. Das Unglück passierte bei einem Foul ausgerechnet von US-Nationalspieler Timothy Chandler.

"Das ist natürlich bitter für den Jungen. Er ist mit großen Hoffnungen zu uns gekommen", sagte Sportdirektor Martin Bader. Der Club hatte Gonzalez, der bisher zwei Spiele für die US-Nationalmannschaft bestritten hat, als möglichen Nachfolger für Innenverteidiger Philipp Wollscheid testen wollen und dabei eine Verpflichtung spätestens im Sommer ins Auge gefasst. Wollscheid wechselt zur neuen Saison zu Bayer Leverkusen.

Ob Gonzalez eine Zukunft in Nürnberg hat, ließ Bader erwartungsgemäß offen: "Das Wichtigste ist jetzt, dass er schnellstmöglich gesund wird. Wir haben ihn kennengelernt, und vom Charakter her ist er ein guter Junge." Der 23 Jahre alte Gonzelez, 2009 Rookie des Jahres in der nordamerikanischen Profiliga MLS, reist zunächst zurück nach Los Angeles, wo er vom Mannschaftsarzt der Galaxy operiert werden soll. "Wir bleiben in Kontakt", sagte Bader.