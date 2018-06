Berlin (dpa) - Ein Jahr nach Beginn der Protestbewegung in der arabischen Welt will sich Außenminister Guido Westerwelle ein Bild von der Lage machen. In den kommenden drei Tagen besucht er Algerien, Libyen und Tunesien - drei Ländern, in denen der sogenannte Arabische Frühling ganz unterschiedlich verlaufen ist. Westerwelle will unter anderem den Dialog mit Vertretern der Zivilgesellschaft intensivieren. Erste Station ist morgen Algerien, anschließend geht es weiter nach Libyen und Tunesien.

