Damaskus (dpa) - Bei einem Terroranschlag in Damaskus sind nach Angaben des Staatsfernsehens etwa 25 Menschen getötet worden. Der Sender meldet, am Anschlagsort seien zehn Leichen und Leichenteile von etwa 15 Menschen gefunden worden. Kanpp 50 Menschen hätten Verletzungen erlitten. Die Staatsmedien sprechen von einem Attentäter, der sich in der Nähe einer Grundschule in die Luft gesprengt hat. Das Al-Midan-Viertel, in dem der Anschlag geschah, gehört zu den Hochburgen der Protestbewegung gegen das Regime von Präsident Baschar al-Assad.

