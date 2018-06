Fiambala (SID) - Die Veranstalter der Rallye Dakar haben die sechste Etappe am Freitag wegen der schlechten Witterungsbedingungen in den Anden gestrichen. Regen und anhaltende Schneefälle in der Grenzregion zwischen Argentinien und Chile hätten einen reibungslosen Ablauf der Etappe unmöglich gemacht. Die chilenischen Behörden haben den auf 4700 Meter Höhe gelegenen Grenzübergang am Paso de San Francisco für die Nacht komplett gesperrt.

Um die Sicherheit aller Teilnehmer nicht zu gefährden, werden sämtliche Wettbewerbs- und Begleitfahrzeuge im Konvoi zum nächsten Etappenort fahren. Die Dakar wird am Samstag im nordchilenischen Copiapo fortgesetzt. Dort waren im August 2010 33 verschüttete Bergleute nach 17 Tagen in einer spektakulären Rettungsaktion befreit worden.