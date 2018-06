Kreuth (dpa) - Die CSU-Bundestagsabgeordneten beenden heute ihre traditionelle Winterklausur in Wildbad Kreuth. Sie haben sich den niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte eingeladen. Hauptthema dürfte die Euro-Rettung sein. Zum Abschluss der Tagung in Bayern will die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Gerda Hasselfeldt, gemeinsam mit CSU-Chef Horst Seehofer die Schwerpunkte der Parteiarbeit für 2012 vorstellen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.