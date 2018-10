Stuttgart (dpa) - Die FDP trifft sich in Stuttgart zum traditionellen Dreikönigstreffen. Parteichef Philipp Rösler sieht die schwarz-gelbe Bundesregierung in keiner Krise. Deutschland gehe es besser als unter Rot-Grün, sagte er in seiner Rede. Und Deutschland gehe es besser als unter der großen Koalition. Dem Land gehe es gut unter Schwarz-Gelb. Die Liberalen befinden sich in einem verheerenden Umfragetief. Und auch Rösler gilt als angeschlagener Parteichef. Es muss ihm gelingen, die Partei aufzurichten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.