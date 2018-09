Stuttgart (dpa) - Das Scheitern der Jamaika-Koalition im Saarland wird nach Einschätzung der FDP keine Auswirkungen auf die schwarz-gelbe Koalition in Berlin haben. Er habe Kontakt mit Kanzlerin Angela Merkel gehabt. Die CDU wisse, dass die FDP im Bund ein verlässlicher Partner sei. Das sagte Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr am Rande des Dreikönigstreffen in Stuttgart. Gerade bei den Euro-Abstimmungen habe die FDP stets mit für klare Mehrheiten gesorgt. Sie seien stabil in der Bundesregierung. Das Saarland sei eine rein regionale Frage.

