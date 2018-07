Saarbrücken (dpa) - Überraschung in Saarbrücken: Die deutschlandweit erste Jamaika-Koalition ist Geschichte - ein weiterer Schlag für die FDP. Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer gibt den Liberalen die Schuld am Scheitern. Wer künftig an der Saar regiert, ist völlig offen.

