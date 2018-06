Saarbrücken (dpa) - Der Begriff Jamaika-Koalition spielt auf die Landesfarben des karibischen Inselstaates an: Schwarz-Gelb-Grün.

Das erste und bisher einzige Bündnis von Union, FDP und Grünen auf Landesebene amtiert seit 2009 im Saarland und ist jetzt zerbrochen. Auch kurz nach der Bundestagswahl 2005 gehörte anfangs eine Jamaika-Koalition - auch «Schwarze Ampel» oder kurz «Schwampel» genannt - zu den koalitionspolitischen Farbspielen.

Auf Länderebene kamen erstmals Anfang der 1990er Jahre Überlegungen dazu auf. In Baden-Württemberg brachten sie der damalige Grünen-Chef Andreas Braun und die FDP ins Gespräch. In Bremen regte FDP-Landeschef Claus Jäger Claus 1991 ebenfalls eine Verbindung von CDU, FDP und Grünen an - als «Anti-SPD-Koalition».