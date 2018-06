Stuttgart (SID) - Ohne Tischtennis-Rekordeuropameister Timo Boll verliert Borussia Düsseldorf in dieser Saison einen Titel nach dem anderen. Nach dem Aus in der Champions League scheiterte der Triple-Sieger der vergangenen zwei Jahre nun auch im Pokal. Beim Finalturnier in Stuttgart unterlagen die Rheinländer dem ungeschlagenen Bundesligaspitzenreiter 1. FC Saarbrücken mit 1:3. Den einzigen Punkt holte Vizeeuropameister Patrick Baum. Boll leidet noch immer unter den Folgen einer Viruserkrankung.

"Mein Arzt hat mir geraten, noch nicht wieder in einen Wettkampf einzusteigen, bei dem ich 100 Prozent meiner Leistung abrufen muss", sagte der WM-Dritte Boll. "Im Sinne einer vernünftigen Vorbereitung auf die Mannschafts-WM und die Olympischen Spiele sind wir der Empfehlung von Timos Arzt und seinen Beratern nachgekommen und haben unsere eigenen Bedürfnisse zurückgestellt", erklärte Düsseldorfs Manager Andreas Preuß.

Neben Saarbrücken steht auch der TTC Fulda-Maberzell im Halbfinale. Der Bundesligazweite setzte sich mit der schwedischen Tischtennis-Legende Jan-Ove Waldner mit 3:1 gegen den TTC Grenzau durch. Der 46-Jährige steuerte vor 3000 Zuschauern einen Sieg gegen Ex-Doppel-Europameister Zoltan Fejer-Konnerth zum Erfolg bei.

Im Halbfinale am Samstag (13.00 Uhr) trifft Saarbrücken auf Werder Bremen (3:1 gegen TTF Ochsenhausen), während sich Fulda-Maberzell mit dem SV Plüderhausen auseinandersetzen muss, der 3:1 gegen Zweitliga-Spitzenreiter TTC Frickenhausen II gewann. Das Finale findet am frühen Abend statt.