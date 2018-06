Berlin (dpa) - Der Bahn-Fuhrpark mit neuen Regionalzügen des Typs «Talent 2» soll Ende 2013 komplett sein. Das kündigten die Bahn und der Hersteller Bombardier am Freitag in Berlin an.

Eigentlich sollten die ersten 178 der insgesamt rund 300 bestellten Züge von 2009 bis 2011 ausgeliefert werden, die Bahn hat aber wegen Technikproblemen erst 26 erhalten. Sie fahren in Nürnberg und auf der Moselbahn.

Der Deutschlandchef von Bombardier, Klaus Baur, sagte, sein Unternehmen wolle den Lieferrückstand bis Anfang nächsten Jahres aufholen. Der Produktionsvorstand der DB Regio, Kay Euler, ergänzte: «Die letzten Fahrzeuge würden wir dann zum Fahrplanwechsel 2013 haben.» Ende 2012 werde die Bahn 207 Züge übernommen haben.

Etwa 100 fertige neue Züge stehen seit bis zu zwei Jahren auf Abstellgleisen, weil die Zulassung fehlt. Baur bat am Freitag um Entschuldigung für die Verzögerung. Der Auftrag mit unterschiedlichen Ausstattungen für etwa zehn Bahn-Regionen sei sehr komplex gewesen, außerdem hätten sich technische Anforderungen geändert.

Nach Eulers Worten muss die Bahn aktuell 163 Züge ersetzen - nahezu ihre gesamte Fahrzeugreserve. Die Bahn braucht die neuen Züge, da sie vor allem bei Eis und Schnee knappe Reserven hat, wenn mehr Fahrzeuge von Störungen betroffen sind.

Allein in Berlin-Brandenburg, wo eigentlich seit Dezember die ersten 34 von 48 bestellten «Talent 2»-Zügen fahren sollten, habe das Ersatzkonzept schon einen zweistelligen Millionenbetrag verschlungen, sagte Euler. «Jeder weitere Monat dreht die Kostenschraube nach oben.» In der Region sollen nun rechtzeitig zur Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens Anfang Juni die ersten neuen Züge rollen.