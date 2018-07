Oberstdorf (SID) - In Abwesenheit ihrer verletzten Vereinskollegin Sarah Hecken läuft die Mannheimerin Nathalie Weinzierl bei den deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften in Oberstdorf ihrem ersten nationalen Titel entgegen. Die 17-Jährige setzte sich nach dem Kurzprogramm mit 48,27 Punkten an die Spitze des Teilnehmerfeldes.

Die Oberstdorfer Maylin Hausch und Daniel Wende profitierten von der Absage der Welt- und Europameister Aljona Savchenko und Robin Szolkowy (Chemnitz) und übernahmen in der Paarlauf-Konkurrenz mit einem schwungvollen Kurzprogramm und 55,56 Punkten die Führung. Ihre einzigen Konkurrenten, die letztjährigen Vize-Meister Mari Vartmann/Aaron van Cleave (Düsseldorf/Berlin), kamen auf 48,82 Zähler. "Wegen meines Kapselanrisses im Fuß stehen wir erst seit vier Tagen wieder im vollen Training. So gesehen können wir sehr zufrieden sein", sagte Hausch.

Die letztjährige DM-Achte Weinzierl konnte sich dabei sogar einen Sturz beim Doppel-Axel leisten und punktete stattdessen zu Rumba-Klängen durch einer Kombination mit dem dreifachen Rittberger und dem Doppel-Toeloop. Hinter Weinzierl gehen Nicole Schott aus Essen (45,23) sowie die Dortmunderin Isabel Drescher (44,03) in die Kür-Entscheidung am Samstag (12.00 Uhr).

Titelverteidigerin Hecken hatte ihre Teilnahme wegen der noch nicht auskurierten Nachwirkungen einer Schleimbeutel-Operation am Fuß am Mittwoch abgesagt. Auch die EM-Teilnahme der 18-Jährigen ist fraglich. Sollte der Schützling von Trainer Peter Sczypa auch bei den europäischen Titelkämpfen vom 23. bis 28. Januar in Sheffield nicht an den Start gehen können, würde die neue deutsche Meisterin ihren Platz einnehmen.