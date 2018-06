Bischofshofen (SID) -

Gregor Schlierenzauer hat die 60. Vierschanzentournee gewonnen und Österreich den historischen vierten Gesamtsieg in Folge beschert. Der Tiroler sicherte sich seinen ersten Triumph beim Spektakel rund um den Jahreswechsel einen Tag vor seinem 22. Geburtstag mit Rang drei beim Abschlussspringen in Bischofshofen, das allerdings wegen starker Schneefälle im zweiten Durchgang abgebrochen wurde. In die Wertung ging somit nur der erste Sprung.

Sieger des letzten Springens wurde Vorjahres-Gesamtsieger Thomas Morgenstern aus Österreich vor dem Norweger Anders Bardal und Schlierenzauer. Bester deutscher Springer war Richard Freitag aus Aue auf Rang zehn. In der Gesamtwertung machten Morgenstern (908,0 Punkte) und Kofler (796,9) hinter Schlierenzauer (933,8) den österreichischen Dreifach-Erfolg perfekt. Bester Deutscher wurde Severin Freund aus Rastbüchl auf Rang sieben (843,4).

Schlierenzauer ist der zehnte Österreicher, der die Tournee gewinnen konnte. In den vergangenen drei Jahren standen seine Landsleute Wolfgang Loitzl (2009), Kofler (2010) und Morgenstern (2011) ganz oben auf dem Podest.