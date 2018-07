Altenberg (SID) - Skeletonfahrer Alexander Kröckel hat zum Auftakt der Heim-EM in Altenberg Bronze gewonnen und damit für eine kleine Überraschung gesorgt. Der Junioren-Weltmeister aus Oberhof musste sich beim gleichzeitig als Weltcup ausgetragenen Rennen auf Platz drei (+1,07) lediglich dem lettischen Dominator Martins Dukurs und dessen Bruder Tomass (+1,67) geschlagen geben. Frank Rommel (Zella-Mehlis) und Alexander Gassner (Winterberg) rundeten auf den Plätzen vier und fünf das starke deutsche Mannschaftsergebnis ab.

"Das ist ein wahnsinnig gutes Gefühl", sagte Kröckel nach dem größten Erfolg seiner Karriere: "Ich wusste ab der ersten Kurve: meine Kufen laufen hier. Das ist wohl mein Durchbruch im Seniorenbereich." Der 21-Jährige war bis 2005 noch Skispringer gewesen, ehe er nach einem schweren Sturz zum Skeleton wechselte.

Gewinner Martins Dukurs schrieb derweil Geschichte. Mit seinem dritten EM-Titel in Folge zog der Seriensieger mit dem Schweizer Nico Baracchi gleich, der von 1984 bis 1986 dreimal hintereinander triumphiert hatte. Zudem baute der Weltmeister, der alle vier Weltcuprennen der Saison gewonnen hat, seine Führung in der Gesamtwertung weiter aus.

Bundestrainer Jens Müller ist angesichts der lettischen Dominanz besorgt: "Die sind in der Lage, mit ihren Schlitten sauber zu lenken und fast eine Rodelspur zu fahren. Das gibt mir zu denken."

In den bisherigen 18 EM-Rennen der Männer hat es erst einen deutschen Gewinner gegeben. 2009 konnte sich Rommel durch seinen Triumph in St. Moritz in die Siegerliste eintragen.

Am Samstag steht der Wettbewerb der Frauen auf dem Programm. Die Olympiadritte Anja Huber (Berchtesgaden) und Weltmeisterin Marion Thees (Friedrichroda) gehen mit Medaillenambitionen an den Start.