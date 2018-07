Dallas (SID) - Der Chinese Yi Jianlian hat bei den Dallas Mavericks um den deutschen Basketball-Star Dirk Nowitzki einen Vertrag bis zum Saisonende erhalten. Der vertragslose Forward unterschrieb am Freitag beim NBA-Champion.

"Ich weiß, dass ich dem Team helfen kann. Ich komme zu einer Mannschaft mit vielen talentierten Spielern. Das wird mir dabei helfen, mich zu verbessern. Ich hoffe, wir haben eine wundervolle Saison", sagte der Neuzugang.

Der 24 Jahre alte und 2,13 m große Yi spielte in der NBA zuvor für die Milwaukee Bucks, die New Jersey Nets und die Washington Wizards. Nach Ablauf seines Vertrags in Washington lief Yi kurzzeitig in seiner Heimat für die Guangdong Southern Tigers auf. Nach einer in China erlittenen Knieverletzung ist Yi noch nicht wieder gänzlich fit und soll zunächst bei den Texas Legends, dem Reserve-Team der Mavs, zum Einsatz kommen.