Berlin (dpa) - Die Parteichefs der schwarz-gelben Koalition wappnen sich nach Medienberichten für einen möglichen Rücktritt von Bundespräsident Christian Wulff.

Sollte sich herausstellen, dass das wegen einer Kredit- und Medienaffäre unter Druck stehende Staatsoberhaupt nicht in allen Punkten die volle Wahrheit gesagt habe, wollten Kanzlerin Angela Merkel (CDU), CSU-Chef Horst Seehofer und FDP-Chef Philipp Rösler Wulff nicht mehr stützen, schreibt die «Rheinische Post». Nach Angaben des Blattes und der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» («FAS») soll dann ein Kandidat vorgeschlagen werden, den auch die Opposition mittragen kann.

Führende Politiker von Union und FDP wiesen die Darstellung zurück. Seehofer stellte am Samstag klar: «An diesem Bericht ist nicht das Geringste dran, er ist schlicht die Unwahrheit.» In der CDU hieß es: «Das entbehrt jeder Grundlage.» Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Peter Altmaier (CDU), sagte im Deutschlandfunk: «Das ist eine blanke Spekulation. Und die weise ich zurück.» Die FDP-Spitze sprach von «blankem Unsinn».

Es wäre allerdings ungewöhnlich, wenn sich die Spitzen der Regierungsparteien nicht auf einen möglichen Rücktritt vorbereiten würden. In der Bundesversammlung, die das Staatsoberhaupt in geheimer Abstimmung wählt, hat Schwarz-Gelb nur noch eine knappe Mehrheit.

Das Regierungslager könnte sich nur sehr wenige Abweichler leisten, um den Bundespräsidenten ohne Unterstützung der Opposition zu bestimmen. Daher wäre ein Kandidat sinnvoll, den auch SPD und Grüne mittragen können. Schon Wulff war 2010 erst im dritten Wahlgang gewählt worden. Seitdem ist die Mehrheit von Schwarz-Gelb in der Bundesversammlung weiter geschrumpft.

Am Samstagnachmittag kamen am Amtssitz des Bundespräsidenten etwa 300 Demonstranten zu Protesten gegen Wulff zusammen. Sie hielten auf dem Gehweg nahe dem Schloss Bellevue in Berlin-Tiergarten Schuhe hoch und folgten damit einem Aufruf über das Netzwerk Facebook. In der arabischen Kultur werden mit dieser Geste Menschen verhöhnt, aber auch Ärger und Verachtung ausgedrückt.

Die «Rheinische Post» schreibt unter Berufung auf Regierungskreise, Merkel, Seehofer und Rösler hätten sich auf ein Vorgehen verständigt. Nach einem möglichen Rücktritt wollten sie in einer gemeinsamen Pressekonferenz einen Kandidaten vorschlagen, der auch vom rot-grünen Lager akzeptiert werden könnte. Die «FAS» zitiert Vertreter der FDP-Führung: «Der Vorschlag muss so sein, dass es der SPD schwer fällt, ihre Unterstützung zu verweigern.»

Seehofer rechnet nicht mit einem Rücktritt. Sollte Wulff stürzen, wäre der CSU-Chef als amtierender Bundesratspräsident übergangsweise das Staatsoberhaupt. Auf eine entsprechende Frage der «Süddeutschen Zeitung» (Samstag) sagte Seehofer: «Das werden Sie nicht erleben!»

Altmaier erwartet kein schnelles Ende der Debatte. Es gebe noch offene Fragen. «Wir werden uns mit der Klärung von Sachfragen, und mit der Frage, wie was sich im einzelnen abgespielt hat, noch eine Reihe von Tagen oder möglicherweise Wochen zu beschäftigen haben.»

Scharfe Kritik übte SPD-Chef Sigmar Gabriel. «Es ist schlimm, dass der Bundespräsident es so weit hat kommen lassen. Diese ganze Auseinandersetzung ist unwürdig und abstoßend», sagte er der «Bild»-Zeitung. SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier forderte im «Tagesspiegel am Sonntag» Merkel auf, über die politische Zukunft von Wulff zu urteilen. Statt lauer Erklärungen zur Rückendeckung müsse sie sich «endlich zu der Bewertung durchringen, ob die Präsidentschaft Wulff für weitere dreieinhalb Jahre trägt».

Zugleich bekundete Steinmeier, dass sich an der Wertschätzung der Sozialdemokraten für ihren früheren Präsidentschaftskandidaten Joachim Gauck «nichts geändert» habe - trotz dessen Kritik an der kapitalismuskritischen Occupy-Bewegung. Gauck war 2010 Wulff unterlegen.

Die Wulff-Affäre war durch einen 500 000-Euro-Kredit der Unternehmergattin Edith Geerkens ausgelöst worden, den Wulff 2010 als damaliger niedersächsischer Ministerpräsident im Landtag unerwähnt gelassen hatte, als er über seine Beziehungen zu ihrem Mann Egon Geerkens Auskunft geben musste. Bekannt ist, dass das Darlehen auf einem Umweg gewährt wurde: über einen anonymen Bundesbank-Scheck.

Briefwechsel zwischen Diekmann und Wulff

Erklärung der Anwälte

Allgemeine Informationen zum Bundespräsidenten

Terminkalender des Bundespräsidenten

Antwort von Christian Wulff auf eine Mündliche Anfrage zu seinem umstrittenen Hauskredit im Niedersächsischen Landtag am 18. Feburar 2010

Mitteilung des Bundespräsidialamts nach dem ersten Bericht der «Bild»-Zeitung am 13. Dezember 2011

Erste öffentliche Mitteilung von Wulff am 15. Dezember 2011

Erklärung der «Bild»-Zeitung zum Anruf Wulffs bei Chefredakteur Kai Diekmann

Erklärung der «Bild»-Zeitung zu den Fragen, die sie Christian Wulff vor dessen Anrufen geschickt hatte