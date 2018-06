Neuburg an der Donau (SID) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist FC Augsburg ist in seinem ersten Testspiel in der Winterpause gegen den Zweitligisten FC Ingolstadt nicht über ein 1:1 (0:0) hinausgekommen. Das Team von Trainer Jos Luhukay ging im bayerischen Duell in Neuburg an der Donau in der 47. Minute durch Edmond Kapllani in Führung. Vor rund 600 Zuschauern traf Ingolstadts Karl-Heinz Lappe in der 76. Minute zum Ausgleich.