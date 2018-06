Rostock (dpa) - Die neue Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland hat die entscheidende Hürde genommen. Die Mitglieder der Synoden aus Nordelbien, Mecklenburg und Pommern stimmten in Rostock für die Fusion der drei Einzelkirchen zur fünftgrößten evangelischen Landeskirche Deutschlands. Erstmals kommt es damit in Deutschland zur Vereinigung von einer Westkirche mit zwei Ostkirchen. Die Nordkirche ist mit rund 2,3 Millionen Mitgliedern die fünftgrößte evangelische Landeskirche in Deutschland. Der offizielle Start der neuen Kirche soll an Pfingsten im Ratzeburger Dom gefeiert werden.

