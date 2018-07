Kairo (dpa) - Syriens Regime will nach dem erneuten Terroranschlag in Damaskus mit «eiserner Faust zurückschlagen». Das kündigte Innenminister Mohammed Ibrahim al-Schaar an, wie das syrische Staatsfernsehen am Samstag berichtete.

Am Freitag hatte sich den Angaben zufolge ein Selbstmordattentäter im Viertel Al-Midan in die Luft gesprengt und 26 Menschen mit in den Tod gerissen; 63 wurden verletzt.

Der Stadtteil gehört zu den Hochburgen der Protestbewegung gegen das Regime von Präsident Baschar al-Assad. Oppositionelle äußerten deshalb die Vermutung, der Anschlag sei ein Racheakt des Regimes. Al-Schaar sagte, 15 Tote habe man noch nicht identifizieren können, da die Körper bei der Explosion völlig zerfetzt worden seien.

Der Vorsitzende des für Syrien zuständigen Ausschusses der Arabischen Liga, Katars Ministerpräsident Scheich Hamad bin Dschasim al-Thani, warf der Führung in Damaskus derweil vor, nichts zu tun, um die Gewalt in dem Land zu beenden. Die Beobachtermission dürfe nicht «ihre Zeit verschwenden», kritisierte er im arabischen Sender Al-Dschasira. Die Liga werde am Sonntag darüber sprechen.

Ein arabischer Diplomat sagte der Nachrichtenagentur dpa in Beirut, dann werde womöglich auch entschieden werden, ob die Mission fortgesetzt oder der UN-Sicherheitsrat eingeschaltet werde. Das könnte eine internationale Intervention zur Folge haben. Der Generalsekretär der Liga, Nabil al-Arabi, hatte zuvor ein vorzeitiges Ende der für einen Monat geplanten Mission jedoch abgelehnt. Seit Beginn des Aufstands gegen Assad im März sind nach UN-Schätzungen mehr als 5000 Menschen getötet worden.

