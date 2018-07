Port-au-Prince (dpa) - In Haiti sind bislang etwa 7000 Menschen an der Cholera gestorben. Jeden Tag kommen etwa 200 Neuerkrankungen hinzu, teilte die Panamerikanische Gesundheitsorganisation mit. Es sei eine der größten Cholera-Epidemien in einem Einzelland in der jüngsten Geschichte, sagte Vize-Direktor Jon Andrus. Haitis Regierung hatte Mitte Dezember 2011 die Zahl der Cholera-Fälle mit 520 000 angegeben. Andrus betonte, zur Beseitigung der Infektionskrankheit seien weitere Anstrengungen und Investitionen nötig, um jedem Einwohner sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen zu bieten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.