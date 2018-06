Edinburgh (SID) - Äthiopiens Wunderläufer Kenenisa Bekele hat bei seiner Rückkehr auf die Cross-Strecke enttäuscht. Der 29 Jahre alte 5000- und 10.000-m-Weltrekordler kam beim Rennen im schottischen Edinburgh über 3km abgeschlagen als Zwölfter mit 22 Sekunden Rückstand auf Sieger Asbel Kiprop (Kenia) ins Ziel. Der kenianische 1500-m-Olympiasieger gewann vor dem Briten Johnny Hay und Eliud Kipchoge (Kenia), Weltmeister von 2003 über 10.000m. Wie Bekele hatte auch Hindernis-Olympiasieger Brimin Kipruto (Kenia) nichts mit dem Ausgang des Rennens zu tun.

"Ich wusste, dass ich nicht in meiner besten Form bin. Natürlich bin ich nicht glücklich, aber was kann ich machen? Ich bleibe aber optimistisch im Hinblick auf die Olympischen Spiele in London", sagte Bekele. Der sechsmalige Cross-Weltmeister hatte in den vergangenen anderthalb Jahren stetig mit Fitness-Problemen zu kämpfen. Bei der Bahn-WM in Daegu musste Bekele über 10.000m aufgeben.

Im Rennen über acht Kilometer musste sich Cross-Europameister Atelaw Bekele (Belgien) mit Platz drei hinter Ayad Lamdassem (Spanien) und Bobby Mack (USA) begnügen. Die Frauen-Konkurrenz gewann Cross-Europameisterin Fionnuala Britton (Irland).