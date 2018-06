Saarbrücken (dpa) - Die politischen Karten an der Saar werden neu gemischt.

Nach dem Bruch des schwarz-gelb-grünen Regierungsbündnisses muss die heiß umworbene SPD entscheiden: Will sie es jetzt erstmal mit der CDU versuchen und auf ein Gesprächsangebot von Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer eingehen? Oder ist es besser, mit guten Chancen auf Neuwahlen zu setzen? Viele Sozialdemokraten machen sich Hoffnung, SPD-Landeschef Heiko Maas könnte dann - nach zwei gescheiterten Versuchen - endlich neuer Regierungschef werden.

Saar-Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer verspricht der SPD zumindest «Gespräche auf Augenhöhe». Die CDU-Frau - erst seit fünf Monaten im Amt - macht keinen Hehl daraus, dass sie ein Zusammengehen mit der bisherigen Oppositionspartei Neuwahlen vorzieht. Denn für die 49-Jährige wäre so zumindest garantiert, dass sie bis zum Ablauf der Legislaturperiode 2014 weiterregieren könnte. Nach den derzeitigen Umfragen muss die Parteichefin dagegen fürchten, dass ihre CDU nicht wieder stärkste Kraft im Land würde.

Eine Annäherung zwischen Rot und Schwarz ist bereits seit dem Amtsantritt der CDU-Frau im August vergangenen Jahres zu beobachten. Die SPD hielt sich mit Kritik an der Neuen in der Saarbrücker Staatskanzlei auffallend zurück. Und die Chemie zwischen Oppositionschef Maas und Regierungschefin Kramp-Karrenbauer gilt als sehr viel besser als die zwischen Maas und dem ausgeschiedenen Regierungschef Peter Müller (CDU). Maas hat jedenfalls ein ums andere Mal die Kommunikationsfähigkeit Kramp-Karrenbauers gelobt.

Doch andererseits ist die Sache nicht einfach. Am Samstag ließen sich die rund 70 Mitglieder des SPD-Landesvorstandes bei ihren Beratungen viel Zeit. Schließlich sehen sich die Sozialdemokraten jetzt in einer komfortablen Situation: Sie können über die politische Zukunft im Land entscheiden.

Koalition oder Neuwahlen? Die Meinungen gehen parteiintern auseinander. Für Verhandlungen über eine große Koalition lieferte Landeschef Maas Argumente. Zu unsicher scheint ihm derzeit die Chance, dass die SPD bei Neuwahlen tatsächlich stärkste Kraft würde. «Wenn Sie mir versichern, dass das (jüngste) Umfrageergebnis auch das tatsächliche Wahlergebnis ist, dann stimme ich Ihnen zu», antwortete er auf die Frage, ob er jetzt Regierungschef werden könnte. Denn klar ist: In einer großen Koalition würde derzeit die CDU den «MP» stellen.

Für Maas kommt es jetzt nach eigenem Bekunden darauf an, was die CDU der SPD anbietet. «Wir werden nur in eine Regierung einsteigen, in der wir ein Maximum an sozialdemokratischer Politik umsetzten können», sagt er. Gerüchte, Kramp-Karrenbauer habe Maas schon im Vorfeld des Jamaika-Bruchs inhaltlich Angebote gemacht, blieben unbestätigt. Es habe «Gespräche, aber keine Vorverhandlungen» gegeben, hatte Kramp-Karrenbauer am Freitag erklärt. Auch Maas ließ offen, welche Mindestbedingungen für ein Bündnis mit der CDU erfüllt sein müssten.

Allerdings hat sich die Lage seit den vergangenen Wahlen 2009 stark verändert: Vom einstigen möglichen Koalitionspartner Saar-Grüne ist Maas enttäuscht, seit diese nicht auf eine rot-rot-grüne Alternative mit SPD und Linkspartei setzten und das Jamaika-Bündnis mit CDU und FDP vorzogen. Und die Linke, mit dem Ex-Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine an der Spitze, ist in den Umfragen stark gesunken.