Las Vegas (SID) - Nach dem Haftaufschub für WBC-Champion Floyd Mayweather können die Box-Fans in aller Welt wieder auf den Super-Fight im Weltergewicht gegen WBO-Weltmeister Manny Pacquiao hoffen. Mayweather, der eigentlich am Freitag seine 90-tägige Haftstrafe wegen häuslicher Gewalt antreten sollte, erwirkte am selben Tag vor einem Gericht in Las Vegas einen Haftaufschub bis Juni. Damit kann der 34-Jährige wie geplant am 5. Mai in der MGM Grand Arena in Las Vegas in den Ring steigen. Ein Gegner steht allerdings noch nicht fest. Zuletzt hatte es sowohl aus dem Lager von Mayweather als auch von Pacquiao Interessensbekundungen an einem Kampf gegeben.