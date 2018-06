Kap Arkona (dpa) - Auf der Insel Rügen haben Helfer begonnen, mit einem Bagger nach dem verschütteten Mädchen zu graben. Vorsichtig trug der Baggerführer das Geröll über der Stelle ab, an der Spürhunde zuvor die Leiche der Zehnjährigen lokalisiert hatten. Die von den Hunden markierte Stelle liegt unterhalb des Kliffs. Nach Einschätzung der Einsatzkräfte ist der Körper des Mädchens unter einer zwei bis drei Meter dicken Schicht aus Kreide, Geröll und Erde begraben. Das Mädchen war am zweiten Weihnachtsfeiertag bei einem Spaziergang bei einem Steilküstenabbruch am Kap Arkona verschüttet worden.

