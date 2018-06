Köln/Trier/Kellinghusen (dpa) - Die Hochwasserlage hat sich in vielen Regionen in Deutschland entspannt. In Nordrhein-Westfalen erwarteten Experten aber am Wochenende den Höchststand. Die Hochwasserschutzzentrale in Köln rechnete für den Samstagabend mit einem Pegel des Rheins von 7,77 Meter.

Sprecher Reinhard Vogt berichtete am Mittag, dass die Fluten bereits die Stufe vier auf der fünfteiligen Hochwasserskala erreicht haben. Stufe vier bedeute: «Gefahr großer Überschwemmung.» Bislang seien aber nur einige Campingplätze und Straßen überflutet worden.

Das Wasser- und Schifffahrtsamt in Duisburg rechnet mit einem baldigen Rückgang des Wassers: «Die Lage wird sich noch im Laufe des Wochenendes entspannen», so ein Sprecher. Es gebe aber leichte Beeinträchtigungen für den Verkehr auf dem Rhein, Schiffe müssten ihre Geschwindigkeit drosseln. Als erste Stadt in NRW soll Bonn gegen 17 Uhr den Höchststand erreichen, wie die Feuerwehr der Stadt mitteilte. Danach fließt das Hochwasser Richtung Niederrhein ab.

Der Pegelstand der Mosel war in Trier (Rheinland-Pfalz) am Samstagmorgen auf 7,59 Meter gesunken. In der Nacht zum Freitag hatte er noch bei 8,05 Metern gelegen - Schiffe dürfen ab einem Stand von 6,95 Metern nicht mehr fahren.

Bayern meldete am Samstag nur lokale Überflutungen. Die Situation habe sich vor allem an den nördlichen Donau-Zuflüssen entspannt.

Auch im schleswig-holsteinischen Kellinghusen, wo das Wasser bis zu 30 Zentimeter hoch in den Straßen stand, beruhigte sich die Lage. Das Sperrwerk zwischen dem über die Ufer getretenen Fluss Stör und der Elbe konnte frühmorgens geöffnet werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Pegelstände gingen weiter zurück. «Wir haben eine leichte Entspannung im ganzen Stadtgebiet», sagte ein Sprecher.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet für die kommenden Tage zwar weiteren Regen, rechnet aber nicht mit starken Niederschlägen.

DWD

DWD-Warnungen