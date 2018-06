Oberstdorf (SID) - Beim einzigen Weltcup-Teamwettbewerb in diesem Winter in der Nordischen Kombination hat das Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) in Oberstdorf den Sieg nur um Haaresbreite verpasst. DSV-Schlussläufer Tino Edelmann (Zella-Mehlis) musste sich im Zielsprint dem Norweger Joergen Graabak nur um eine Zehntelsekunde geschlagen geben. Pech hatten die drittplatzierten Österreicher. Klar in Führung liegend kam Bernhard Gruber wenige Meter vor der Ziellinie zu Fall und gab den sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand.

Deutschland war nach dem dritten Platz im Springen mit einem Rückstand von 18 Sekunden auf Österreich in das Rennen über 4x5 Kilometer gegangen. Doch bereits Startläufer Johannes Rydzek (Oberstdorf) schloss in Zusammenarbeit mit Norwegens Magnus Moan die Lücke nach vorne. Fabian Riesle (Breitnau) und Eric Frenzel (Oberwiesenthal) hielten den Anschluss an Norwegen und auch der zwischenzeitlich abgeschlagene Weltmeister Österreich rückte wieder zum Führungsduo auf. Auf der Zielgerade setzte sich schließlich Norwegen durch.

Mitfavorit Norwegen war personell geschwächt in den Wettkampf gegangen. Der Weltranglisten-Vierte Magnus Krog konnte am Freitag im Training den weitesten Sprung des Tages mit 135 m nicht stehen, stürzte und zog sich dabei eine Gehirnerschütterung sowie eine Schlüsselbeinstauchung zu. Der Skandinavier wird mehrere Wochen ausfallen.

Die Veranstaltung war erst am Dienstag von Schonach im Schwarzwald wegen Schneemangels ins Oberallgäu verlegt worden. Durch die kurzfristige Übernahme der Organisation erhofft man sich in Oberstdorf einen weiteren Schub für die Bewerbung um die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften 2017. Die südlichste Gemeinde Deutschlands war bereits 1987 und 2005 WM-Ausrichter.

Am Sonntag steht in Oberstdorf ein Einzelwettbewerb von der Großschanze an.