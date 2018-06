Doha (SID) - Bayern München hat mit einer besseren B-Elf auch sein drittes Vorbereitungsspiel auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga gewonnen. Der Rekordmeister bezwang am Rande des Trainingslagers in Doha/Katar die U19 der Aspire Academy mit 5:0 (0:0). Alle fünf Treffer für die Münchner erzielte Takashi Usami. Das Spiel dauerte nur zwei Mal 30 Minuten.

Trainer Jupp Heynckes brachte nur Mario Gomez aus der Elf, die zum Start in die zweite Halbserie am 20. Januar bei Borussia Mönchengladbach auflaufen soll. Der Nationalstürmer war am Samstag beim 2:1 gegen Al Ahly Kairo wegen Schmerzen im großen Zeh bereits nach acht Minuten ausgewechselt worden. Als Kapitän führte Franck Ribéry, der in Gladbach gesperrt ist, das Team an.