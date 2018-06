Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat den Freiburger Abwehrspieler Felix Bastians verpflichtet. Das bestätigte der Berliner Manager Michael Preetz am Rande des Trainingslagers im türkischen Belek. Bastians soll in der Hauptstadt einen Vertrag über vier Jahre unterschreiben, gültig ab dem 1. Juli 2012. Eventuell wird Bastians aber bereits in der Winterpause die Berliner verstärken. Am Montag wird Bastians zum Medizincheck erwartet. Der 23-Jährige war beim SC Freiburg zusammen mit vier weiteren Spielern kurz vor der Winterpause aussortiert worden.