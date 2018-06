Lomas de Campoamor (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Kaiserslautern hat im ersten Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Spanien eine deftige Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Marco Kurz unterlag in Lomas de Campoamor dem belgischen Erstligisten AA Gent mit 1:5 (1:2). Zudem sah Lauterns Angreifer Dorge Kouemaha nach einer Rangelei in der 53. Spielminute die Rote Karte.

Vor 400 Zuschauern traf Gil Vermouth für den schwachen FCK zum zwischenzeitlichen 1:2 (40.). Für den belgischen Tabellenzweiten Gent war unter anderem der ehemalige Gladbacher Bundesliga-Profi Bernd Thijs erfolgreich.