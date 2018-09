Monterrey (SID) - Der frühere mexikanische Fußball-Nationaltorhüter Omar Ortiz ist verhaftet worden, weil er in seiner Heimat für eine Entführerbande gearbeitet hat. Der 35-Jährige gestand sofort, beim Ausspähen zweier späterer Opfer geholfen zu haben, teilte ein Sprecher des nordmexikanischen Bundesstaates Nuevo León mit. Die Bande hatte ihre Opfer am 5. Januar entführt, Ortiz soll prozentual am Lösegeld beteiligt worden sein.