Liverpool (SID) - Nach dem Rassismus-Skandal im Pokalspiel des Fußball-Erstligisten FC Liverpool gegen den Drittligisten Oldham Athletic am Freitag (5:1) hat die Polizei einen 20-Jährigen verhaftet. Wie die Sicherheitsbehörden mitteilten, kommt der Mann aus Aintree, einem Vorort von Liverpool. Am Freitagabend war es beim FA-Cup-Drittrundenspiel an der Anfield Road zu einer Spielunterbrechung gekommen, weil Oldhams Spieler Tom Adeyemi vom Liverpooler Anhang rassistisch beledigt worden sein soll.

Gegen Ende des Spiels brach Adeyemi in Tränen aus, "irgendwas wurde zu ihm gesagt", vermutete Oldhams Teammanager Paul Dickov. Wie die englische Zeitung The Guardian berichtete, sollen die "Fans", die Adeyemi verbal angingen, T-Shirts mit dem Abbild von Luis Suarez getragen haben.

Der "Skandalprofi" des Champions-League-Gewinners von 2005 war erst vor kurzem vom englischen Fußballverband FA für acht Spiele gesperrt und zu einer Geldstrafe in Höhe von 40.000 Pfund (48.000 Euro) verurteilt worden, nachdem er den Franzosen Patrice Evra von Manchester United beim Meisterschaftsspiel am 15. Oktober (1:1) mit dem Wort "Neger" beleidigt hatte.