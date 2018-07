Magdeburg (dpa) - Dem Premierensieg folgte die Ernüchterung: Deutschlands Handballer fahren nach einer missglückten Generalprobe zur EM in Serbien. Sieben Tage vor dem Auftaktspiel in Nis gegen Tschechien verlor die DHB-Auswahl in Magdeburg ihren letzten EM-Test mit 21:22 (11:13) gegen Ungarn.

Am Vortag hatte das Team um Kapitän Pascal Hens in Bremen noch mit 36:33 (18:16) gegen den WM-Siebten gewonnen und den ersten Erfolg unter Bundestrainer Martin Heuberger gefeiert.

7050 Zuschauer in Magdeburg sahen ein umkämpftes Spiel, in dem Patrick Wiencek und Lars Kaufmann (je 4) die meisten Tore für den Gastgeber erzielten. Am Freitag reist die deutsche Mannschaft nach Nis. Dort sind in der Vorrundengruppe B Tschechien, Mazedonien und Schweden die Gegner. Nur mit dem Erreichen der Hauptrunde erhält sich die DHB-Auswahl ihre Chance auf die Olympia-Teilnahme. «Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut. Wir wissen, dass wir momentan nicht ganz vorne mitspielen. Aber wir werden in jedem Spiel 110 Prozent geben und dann schauen wir, was dabei herauskommt», sagte Kapitän Hens.

Im Sonntagspiel mangelte es der deutschen Mannschaft an der Spritzigkeit des Vortages. So fehlte es im Angriff in der letzten Konsequenz beim Torabschluss und in der Abwehr an der notwendigen Leichtfüßigkeit. Nach dem 2:1 (4.) lief der Gastgeber fortwährend einem Rückstand hinterher, lag zunächst mit 3:6 (10.) und später mit 7:11 (23.) hinten. Doch mit Leidenschaft und dem starken Torhüter Carsten Lichtlein kämpfte sich das DHB-Team zurück ins Spiel und kam beim 19:18 (44.) zur zweiten Führung, vergab diese aber durch leichte Fehler im Angriff wieder.