Kairo/Beirut (dpa) - Kurz vor den Beratungen der Arabischen Liga über die Beobachtermission in Syrien ist es erneut zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Regimegegnern und Regierungstruppen gekommen.

In der Provinz Idlib nahe der türkischen Grenze wurde nach Angaben von Aktivisten am Sonntag der Ort Sarakib unter Beschuss genommen. Dabei seien ein Teilnehmer eines Sitzstreiks durch Granatsplitter getötet und mindestens 20 verletzt worden, sagte der Oppositionelle Ahmad Abdullah aus Idlib der Nachrichtenagentur dpa. Die Demonstranten hätten in Zelten im Stadtzentrum kampiert.

In Kairo wollte im Laufe des Tages die Arabische Liga eine Zwischenbilanz über den bislang zweiwöchigen Einsatz der Beobachter in Syrien ziehen. Die Organisation steht unter heftiger Kritik, weil sie das Blutvergießen bisher nicht stoppen konnte.

Aus Diplomatenkreisen verlautete, dass nun erwogen wird, Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen zu bitten, die Beobachter zu begleiten. Das habe Katar vorgeschlagen. Das Land steht dem zuständigen Ausschuss der Liga vor. Diskutiert werde auch, wie die Delegierten unabhängiger von den syrischen Behörden agieren könnten, hieß es. Bisher reisen sie immer in Begleitung von Sicherheitskräften des Regimes.

Einen Abbruch des zunächst auf einen Monat befristeten Einsatzes schloss die Liga zuletzt aus. Am Samstag trafen zehn weitere Beobachter aus Jordanien in Syrien ein. Damit erhöhte sich ihre Zahl auf insgesamt 163. Seit Beginn der Proteste gegen das Regime von Präsident Baschar al-Assad Mitte März vergangenen Jahres wurden nach Schätzungen der UN mehr als 5000 Menschen getötet. Die Angaben der Oppositionellen liegen noch höher.