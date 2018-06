Kairo (dpa) - Die Arabische Liga spricht sich trotz der andauernden Gewalt in Syrien für eine Fortsetzung ihrer Beobachtermission aus. Das sagte Generalsekretär Nabil al-Arabi nach einem Treffen des zuständigen Ausschusses in Kairo. Die Organisation steht in der Kritik, weil sie die Gewalt seit Beginn der Mission vor zwei Wochen nicht stoppen konnte. Seit Beginn der Proteste gegen das Regime von Präsident Baschar al-Assad Mitte März vergangenen Jahres wurden nach Schätzungen der UN mehr als 5000 Menschen getötet.

