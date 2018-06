Port-au-Prince (dpa) - Der US-Schauspieler Matt Damon unterstützt in Haiti ein Projekt zur Trinkwasseraufbereitung. Dazu reiste der 41-Jährige am Freitag in den Karibik-Staat. Das berichtet das Internet-Portal «Haiti Press Network». Damon ist Mitbegründer der Organisation «water.org», die sich weltweit für den Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt. Nach Angaben der Organisation hat nur jeder zweite der 9,7 Millionen Einwohner in Haiti Zugang zu sauberem Trinkwasser.

