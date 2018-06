Hamburg (dpa) - Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg will nach einem «Spiegel»-Bericht voraussichtlich bald mit der CSU über eine Kandidatur bei der Bundestagswahl 2013 sprechen. Der CSU-Kreischef im betreffenden oberfränkischen Wahlkreis, Christian Meißner, habe Guttenberg zu einem Treffen innerhalb der nächsten vier bis fünf Wochen aufgefordert, heißt es. Guttenberg habe per SMS geantwortet: «Machen wir.» Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich, rechnet damit, dass der in die USA gezogene Guttenberg noch im Januar Klarheit über eine mögliche Kandidatur schafft.

