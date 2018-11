Wellington (dpa) - Der auseinandergebrochene Frachter «Rena» hat vor der neuseeländischen Küste bis zu 300 Container verloren. Das teilte die nationale Schifffahrtsbehörde (MNZ) am Sonntag mit. Rund 60 der Container trieben im Meer, der Rest sei vermutlich untergegangen.

Es sei sehr wahrscheinlich, dass das Heck in der stürmischen See sinke, sagte Jon Walker vom Bergungsteam. An Bord der «Rena» waren noch mehr als 500 Container.

Das Schiff war am Sonntag zerbrochen. Die «Rena» war am 5. Oktober 22 Kilometer vor Tauranga auf ein Riff gelaufen. Seit der Havarie liefen rund 360 Tonnen Schweröl ins Meer.